شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: لا نقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين لكن الأمور جيدة جداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته لم تقترب بعد من التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الجانب الصيني.



ومع ذلك، شدد "ترامب" على أن الأمور تتجه نحو الأفضل وهناك تقدم ملموس في المفاوضات مع بكين مشيراً إلى أجواء إيجابية في الأسواق المالية واقتراب "وول ستريت" من مستويات قياسية.

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من ناحية أخرى، أعرب "ترامب" عن عدم رضاه عن الاتفاق المبرم مع الكونجرس بشأن التمويل الحكومي والذي شمل رصد 1.7 مليار دولار فقط لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك رغم مطالبته بمبلغ 5.7 مليار دولار.



واوضح الرئيس الأمريكي أن بناء هذا الجدار الحدودي شديد الأهمية من أجل الحيلولة دون تدفق المخدرات والهجرة غير الشرعية والعصابات إلى الولايات المتحدة من المكسيك.



واتساقا مع إعلان البيت الأبيض أمس، أكد "ترامب" أنه سيوقع على مشروع قانون أمن الحدود كما أنه سيعلن حالة الطواريء الوطنية.