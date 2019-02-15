شكرا لقرائتكم خبر عن معدل البطالة فى تركيا يرتفع إلى 12.3% فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركى اليوم، الجمعة، أن معدل البطالة فى تركيا بلغ 12.3% فى الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر 2018، اقياسا بالفترة من سبتمبر إلى نوفمبر التى سجلت 11.6 %.
وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة خارج القطاع الزراعى بلغ 14.3%، ارتفاعا من 13.6%.
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