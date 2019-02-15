شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي الاسترالي: انخفاض العملة مفيد للاقتصاد والان مع بالتفاصيل



دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال بنك الاحتياطي الاسترالي إن الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الاسترالي مفيد للاقتصاد الوطني مع الأخذ في الاعتبار استمرار قوة سوق العمل وانخفاض التضخم الذي لا يزال أدنى المستهدف.



وأوضح مساعد محافظ البنك المركزي "كريستوفر كينت" على هامش مؤتمر في "ملبورن" بأن الدولار الاسترالي شهد انخفاضاً في ظل تقلبات الأسواق، ويمثل هذا الانخفاض فرصة سانحة لخفض معدل الفائدة ودفع عوائد السندات الحكومية نحو التراجع.



وأضاف "كينت" أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الدولار الاسترالي يتحرك داخل نطاق ضيق على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن تراجعه الأخير مفيد للاقتصاد مع الأخذ في الاعتبار معدل التضخم.

Advertisements



وتراجعت قيمة الدولار الاسترالي بحوالي 4% على مدار الشهرين الماضيين بفعل آثار قوة الين الياباني واليوان الصيني.



ويتوقع "كينت" المزيد من النمو الاقتصادي وانتعاش الصادرات ونمو الأجور تدريجياً كردة فعل على هبوط العملة المحلية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:32 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7124، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 0.7125 نقطة وأقل سعر عند 0.7079