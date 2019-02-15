شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تحرزان تقدماً ملموساً في المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نقلت وكالة "شينخوا" عن مصادر قولها إن الولايات المتجدة والصين أحرزتا تقدماً ملموساً في المرحلة الحالية من المفاوضات التجارية لاسيما بعد لقاء الرئيس الصيني "شي جين بينج" بالممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتثايزر" ووزير الخزانة "ستيفن منوتشن".



وأشار "شي" إلى العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين بأنها الأهم في العالم، ومن ثم، على الدولتين الحفاظ عليها وتعزيز روابطها بشكل صحي.

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أفاد "شي" أيضاً أن بلاده على استعداد لحل الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عن طريق التعاون والتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.



ومن المنتظر الأسبوع المقبل عقد لقاءات بين مسؤولين تجاريين من أمريكا والصين في واشنطن من أجل محاولة التوصل إلى اتفاق تجاري قبل انتهاء الهدنة التجارية في مارس/آذار.



ورغم اقتراب هذه المهلة من نهايتها، أكد الرئيس الأمريكي "ترامب" بأن إدارته من الممكن أن تمد أجل المفاوضات مع الصين لعدم تفاقم النزاع التجاري.