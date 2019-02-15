شكرا لقرائتكم خبر عن ثقة المستهلكين الأمريكيين تتعافى في فبراير مع انخفاض التضخم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الجاري بفعل انخفاض التضخم إلى أدنى مستويات قياسية.



وكشفت بيانات مسح مشترك أجرته وكالة "رويترز" وجامعة "متشيجان" عن ارتفاع ثقة المستهلك في أمريكا إلى 95.5 نقطة في فبراير/شباط من 91.2 نقطة في يناير/كانون الثاني، وهي قراءة اعتبرت الأدنى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.



وتوقع محللون أن تسجل قراءة المؤشر 94 نقطة في الشهر الجاري، وهو ما يعني تحسن ثقة المستهلكين رغم التقلبات في الأسواق المالية.



وانتهى قلق المستثمرين هذا الشهر بنهاية الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر لخمسة وثلاثين يوماً انتهت في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني.