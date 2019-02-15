شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة..و"داو جونز" يقفز بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم مدعوما بقطاعي التكنولوجيا والطاقة والمفاوضات الإيجابية بين واشنطن وبكين.



وبعد مباحثات في بكين هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أن هناك العديد من النقاط الخلافية مع واشنطن قد تم معالجتها.

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وأشار "شي" إلى أن الولايات المتحدة والصين ستعقدان مفاوضات جديدة خلال الأسبوع المقبل لتذليل المزيد من العقبات التي تقف في طريق إبرام اتفاق شامل.



واظهرت بيانات اقتصادية انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.5% الشهر الماضي وانخفاض الإنتاج الصناعي في نفس الفترة.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:20 جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 25766 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 7466 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2770 نقطة.