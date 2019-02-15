- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة..و"داو جونز" يقفز بأكثر من 300 نقطة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعدت الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم مدعوما بقطاعي التكنولوجيا والطاقة والمفاوضات الإيجابية بين واشنطن وبكين.
وبعد مباحثات في بكين هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" أن هناك العديد من النقاط الخلافية مع واشنطن قد تم معالجتها.
وأشار "شي" إلى أن الولايات المتحدة والصين ستعقدان مفاوضات جديدة خلال الأسبوع المقبل لتذليل المزيد من العقبات التي تقف في طريق إبرام اتفاق شامل.
واظهرت بيانات اقتصادية انخفاض أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.5% الشهر الماضي وانخفاض الإنتاج الصناعي في نفس الفترة.
وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:20 جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 325 نقطة) إلى 25766 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 35 نقطة) إلى 7466 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.9% (ما يعادل 25 نقطة) إلى 2770 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية الجلسة..و"داو جونز" يقفز بأكثر من 300 نقطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.