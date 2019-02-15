شكرا لقرائتكم تراجع مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:27

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في معدلات الاداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، اذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة أمس بنسبة 61 في المئة الى 44 مليون دينار في مقابل 27 مليونا لليوم السابق فيما صعدت الكمية المتداولة بنسبة 48 في المئة الى 180 مليون سهم في مقابل 122 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 6458 صفقة في مقابل 5335 صفية بنسبة 21 في المئة.



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وعلى رغم ارتفاع الاداء، إلا أن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة سجلت تراجعا بنسب محدودة، وتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 0.89 في المئة تعادل 49 نقطة هبوطا الى مستوى 5420 نقطة في مقابل 5469 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.17 في المئة تعادل 8.24 نقطة الى 4796.37 نقطة في مقابل 4804.61 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.68 في المئة تعادل 35.32 نقطة هبوطا الى 5197.38 نقطة في مقابل 5232.70 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «مشاريع» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.06 في المئة، وصولاً إلى 190 فلسا، من تداول 139 الف سهم، بلغت قيمتها 26 الف دينار، نُفذت من خلال 22 صفقة.

وحقق سهم «زين» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 2.6 في المئة، وصولاً إلى 450 فلسا، من تداول 12.8 مليون سهم، قيمتها بلغت 5.8 مليون دينار، نُفذت من خلال 683 صفقة.

وسجل سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 13.4 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 2.46 في المئة الى 277 فلسا، جاءت من تداول 48.2 مليون سهم.