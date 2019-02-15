شكرا لقرائتكم مؤشر قطر يواصل الهبوط لليوم السابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:26

حققت 80 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 35 شركة من أصل 44 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات أخرى، واستقرت شركتان، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 567 بليون ريال بخسارة 15 بليون ريال نستبها 2.7 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد تراجع قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 6.5 في المئة الى 287 مليون ريال في مقابل 9.6 مليون لليوم السابق، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 9 في المئة الى 8.8 مليون سهم، في مقابل 9.7 مليون لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 9 في المئة الى 6402 صفقة في مقابل 7019 صفقة.

وواصل المؤشر العام للبورصة تراجعه لليوم السابع على التوالي، وفقد أمس 2.35 في المئة من قيمته تعادل 239.19 نقطة هبوطاً الى 9941.50 نقطة في مقابل 10181 نقاط لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر منذ مطلع العام الى 3.47 في المئة.

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ونتيجة تراجع الاسعار، استقرت مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الحمراء لليوم الثاني، تصدرها مؤشر قطاع العقارات الهابط بنسبة 6.52 في المئة الى 2236 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة الهابط 4.2 في المئة الى 3118 نقطة.

وسجل مؤشر الاتصالات ثالث خسارة نسبتها 3.12 في المئة، تلاه مؤشر جميع الاسهم بخسارة نسبتها 2.82 في المئة الى 3011 نقطة.

وحقق مؤشر العائد الاجمالي خامس أكبر خسارة نسبتها 2.35 في المئة الى 17.59 الف نقطة، تلاه مؤشر التأمين بخسارة نسبتها 2.33 في المئة، ثم مؤشر بورصة قطر الريان اﻻسلامي – السعري بخسارة 2.14 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 1.35 في المئة الى 3644 نقطة.