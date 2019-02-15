شكرا لقرائتكم هبوط مؤشري «البحرين» العام والإسلامي لليوم الرابع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 15 فبراير 2019 - اخر تحديث في 14 فبراير 2019 / 23:25

واصل المؤشر العام لبورصة البحرين خلال تعاملات أمس تراجعه للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة 0.15 في المئة تعادل 2.08 نقطة، هبوطا الى مستوى 1371.98 نقطة في مقابل 1374.06 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع 2019 الى 2.60 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.52 في المئة ما يعادل 4.23 نقطة الى 810.17 نقطة في مقابل 814.40 نقطة لليوم السابق، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 1.57 في المئة.



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أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 3.8 مليون سهم في مقابل 4.5 مليون بتراجع 16 في المئة، بينما ارتفعت القيمة المتداولة الى 1.05 مليون دينار في مقابل 586 مليون دينار اليوم السابق بنسبة ارتفاع 79 في المئة، نفذت من خلال 97 صفقة في مقابل 86 صفقة بزيادة 13 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 13 شركة، ارتفعت شركتان، وهبطت شركتان، واستقرت 9 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.41 بليون دينار بخسارة 13 مليون دينار نسبتها 0.15 في المئة.

وعاود قطاع المصارف تصدره البورصة بعد أن بلغت قيمة أسهمه المتداولة 839 الف دينار بحريني، شكلت 73 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3 ملايين سهم، نفذت من خلال 51 صفقة.

وجاء سهم البنك الأهلي المتحد في صدارة أسهم البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 600 الف دينار، نسبتها 52 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 1.98 مليون سهم، نُفذت من خلال 31 صفقة.