ماذا يعني خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% وما تأثيره على الاقتصاد؟

عمرو عامر
قرار مفاجئ أصدره البنك المركزي المصري مساء الخميس بخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1% ويرى مصرفيون أن لخفض أسعار الفائدة العديد من المزايا سواء للحكومة أو المواطن نرصدها في السطور التالية:
قرار خفض الفائدة له مردود على أسعار العائد على الأوعية الادخارية مثل شهادات الادخار والودائع حيث من المحتمل أن تعقد البنوك اجتماعات الأسبوع المقبل لمناقشة قرار تحديد العائد الجديد.
ومن شأن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أن يسهم في عملية الاقتراض من البنوك حيث إن رفع الفائدة يشكل عبئا على المقترضين.
وتستفيد الحكومة أيضا من قرار...
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