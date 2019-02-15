خفض الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير 17%

عمرو عامر قرر بنكا الأهلي ومصر الإبقاء على عوائد شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15%، مع خفض عوائد شهادات الادخار ذات العائد الثابت 17% بمقدار 1% لتصل إلى 16%. وكانت لجنة السياسة النقدية قد خفضت أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس أي واحد في المائة. وقال مسئولان مصرفيان ببنكا الأهلي المصري ومصر إن لجان الأصول والخصوم سيعقدان اجتماعا يوم الأحد المقبل، لبحث أسعار الفائدة عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر العائد على شهادات الادخار ذات العائد الثابت 15% مع تغير عوائد شهادات الادخار ذات العائد المتغير 17% لتصل إلى 16%.

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