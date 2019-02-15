شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتلقى دعماً من اتنتعاش الواردات الصينية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم مدعومة بالتفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بالإضافة إلى زيادة الواردات الصينية من المعدن الصناعي واستقرار الدولار.



وأعلن الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم أن المحادثات مع الوفد التجاري الأمريكي شهدت معالجة العديد من نقاط الخلاف مشيراً إلى ان مفاوضات أخرى ستجري الأسبوع المقبل.

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ومن الجدير بالذكر أن الصين تستورد نصف إنتاج النحاس السنوي تقريباً وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات بكين من المعدن بشكل حاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي.



في غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:53 جرينتش عند 97.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.3 نقطة وأقل مستوى عند 97.02 نقطة.



وارتفع سعر النحاس بحلول الساعة 14:56 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 277.1 دولار للرطل، وسجل اعلى سعر عند 280.9 دولار وأقل سعر عند 275.1 دولار.