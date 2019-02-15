شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.39% بما يعادل -0.09 نقطة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع وجود الضغط الإيجابي القادم من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 24.17 ، طيلة ثبات الدعم 22.54 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه