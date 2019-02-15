شكرا لقرائتكم خبر عن اي تي آند تي يغلق على انخفاض – تحليل – 15-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.17% بما يعادل -0.05 نقطة ، وذلك في ظل تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بنطاق قناة سعريه هابطة تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 28.85 ، طيلة ثبات المقاومة 30.13 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط