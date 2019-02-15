جي بي مورجان بين المطرقة والسندان – تحليل – 15-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، وذلك على اثر استناده خلالها لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.65% بما يعادل -0.67 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 104.93 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 81.64 إلى 119.33) .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 100.48 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات المقاومة 104.93 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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