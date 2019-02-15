الان تتابع هبوط بورصة قطر لأدنى مستوياتها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
تراجع المؤشر القطري لليوم السابع على التوالي، منخفضا 2.4% إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2018.
وهبط سهم صناعات قطر، ثان أكبر شركة لصناعة البتروكيماويات في الشرق الأوسط، بنسبة 5.9% مسجلًا أسوأ أداء يومي منذ مارس 2018.
وأغلقت معظم الأسهم ذات الثقل في قطر على انخفاض الأسبوع الماضي، وسجلت تعاملات المستثمرين القطريين مبيعات صافية، وفقًا لمذكرة أصدرتها سيكو للأبحاث.
وهوى سهم الخليج الدولية للخدمات 9.4% بعدما أعلنت عن تكبدها خسارة في العام بأكمله مقارنة مع ربح في السنة السابقة، ولم تقترح الشركة أي توزيعات أرباح عن 2018.
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