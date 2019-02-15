الان تتابع الدولار يتعافى من هبوطه إثر بيانات ضعيفة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات - الخليج 365:

حققت عملات الملاذ الآمن، بما في ذلك الين الياباني، مكاسب اليوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تترقب فيه السوق تطورات مباحثات التجارة بين واشنطن وبكين.

وقد تكون نتائج اجتماع يعقد اليوم الجمعة بين وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين والرئيس الصيني شي جين بينغ مهمة

للمستثمرين في العملات.

وظل الدولار قويا، وارتفع 0.2 بالمئة إلى 97.1 مقابل سلة عملات كبرى.

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وكانت العملة الأمريكية هبطت امس الخميس عندما أشار ضعف مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي في نهاية عام 2018.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1274 دولار.

وتتجه العملة الأوروبية الموحدة إلى تسجيل خسائر للأسبوع الثاني، وهي منخفضة 1.7 بالمئة منذ بداية العام بفضل بيانات أضعف

من التوقعات في منطقة اليورو.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.28 دولار.