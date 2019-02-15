شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط على وشك تحقيق مكسب أسبوعي استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظت أسعار النفط العالمية على ارتفاعها بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل الصعود لليوم الرابع على التوالي ، ويسجل خام برنت مستوى أعلى جديد خلال 2019 ، لتوشك الأسعار على تحقيق مكسب أسبوعي ، استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي ، وآمال تحسن الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

بحلول الساعة 12:15جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 55.15$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.85$،وسجل أعلى مستوي 55.34$ ،وأدنى مستوي 54.61 $ .

وصعد خام برنت إلى مستوي 64.99$ للبرميل من مستوي الافتتاح 64.89$ ،وسجل أعلى مستوي 65.08$ الأعلى منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ،وأدنى مستوي 64.41$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الخميس ارتفاعا بنسبة 1.7% ، وصعدت عقود برنت بنسبة 1.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، وسط ارتفاع شهية المخاطرة بالأسواق تفاؤلا بقرب توصل الولايات المتحدة والصين لاتفاق تجاري شامل.

وعلى مدار الأسبوع الحالي ،حققت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حتى الآن بأكثر من 4.5 % ، على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، استنادا على انحسار مخاوف تخمة المعروض العالمي ، وآمال تحسن الطلب فى الصين أكبر مستورد للنفط فى العالم.

انحسرت تلك المخاوف بعد إعلان أوبك عن انخفاض كبير فى الإنتاج الشهر الماضي ، وعزم السعودية عن إجراء خفض أكبر فى إنتاجها الشهر المقبل ، بالإضافة إلى التزام روسيا بتنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي.

قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط"أوبك" هذا الأسبوع إنها خفضت إنتاجها من الخام بحوالي 800 ألف برميل فى كانون الثاني/يناير إلى إجمالي 30.81 مليون برميل يوميا ،وهو أكبر انخفاض شهري فى حوالي عامين.

يأتي هذا الانخفاض الكبير فى إمدادات أوبك التزاما بتنفيذ اتفاق خفض المعروض العالمي مع المنتجين المستقلين بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا ،حيث تبلغ حصة أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا.

قال وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" لصحيفة فايننشال تايمز إن المملكة العربية السعودية تخطط لإنتاج 9.8 مليون برميل يوميا فى آذار/مارس المقبل ،وأن الصادرات ستنخفض إلى 6.9 مليون برميل يوميا.

ويعني هذا الأمر أن الرياض ستخفض إنتاجها أكثر من 500 ألف برميل يوميا عن مستوي الإنتاج الذي تعهدت بتنفيذه ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي ودخل حيز التنفيذ فى كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال وزير الطاقة الروسي إن بلاده خفضت إنتاجها من النفط بمقدار 80 ألف إلى 90 ألف برميل يوميا فى كانون الثاني/يناير عن مستوي إنتاج تشرين الأول/أكتوبر ،وهو المستوي المرجعي لموسكو لخفض إنتاجها ضمن اتفاق خفض المعروض العالمي.

فى الصين أظهرت بيانات حكومية ارتفاع واردات النفط إلى البلاد فى كانون الثاني/يناير بنسبة 4.8% عن العام السابق إلى 10.03مليون برميل يوميا ، فى ثالث شهر على التوالي تتجاوز الواردات عشرة ملايين برميل ، فى علامة إيجابية لمستويات الطلب فى أكبر مستورد للنفط فى العالم.