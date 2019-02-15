شكرا لقرائتكم خبر عن الايثريوم يرتفع أكثر من 2% مع انتعاش معظم العملات الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "الايثريوم" بأكثر من 2 %بالتعاملات الفورية يوم الجمعة بصدد تحقيق أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، مقتربا مجددا من بلوغ أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع انتعاش معظم العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

في بورصة بتستامب وبحلول الساعة 11:35 جرينتش تتداول العملة الرقمية الايثريوم حول 121.95$ بارتفاع قدره 2.7$ بحوالي 2.3%،حيث سعر الافتتاح عند 119.25$ ،وسجلت أعلى مستوي عند 122.73$ ،وأدنى سعر عند 119.17$.

فقد الايثريوم يوم الخميس نسبة 1.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع وجود معظم العملات الكبرى فى السوق الرقمية فى المنطقة السلبية.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو واحد مليار$ إلى إجمالي 121 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى بالسوق.

انتعشت معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية يوم الجمعة بعد أنباء إيجابية عن قيام هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة CFTC بالتركيز على مراقبة سوق العملات الرقمية خلال 2019.

وسجل الايثريوم فى مطلع تعاملات الأسبوع الحالي أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 125.10$ لكل وحدة ايثريوم بعد أخبار جديدة عن عملية تطوير شبكة الايثريوم.

أعلن "أفري شودين" الشريك المساعد فى شركة الايثريوم إنه تم تحديد يوم 25 شباط /فبراير الجاري موعداً لإتمام عملية الهاردفورك ،تعتبر تلك المرة هي الثالثة من حيث الإعلان إن إتمام تلك العملية ،حيث فشلت شبكة الايثريوم فى أول مرتين بسبب ظهور عدة مشاكل وثغرات.

ولتجنب تلك المشاكل قرر فريق التطوير بالشبكة إتباع طريقة مختلفة وفقا لمخططات جديدة يتوقع لها النجاح في تفعيل الهاردفورك دون الحاجة إلى تأجيل مرة أخري.

وبعد تلك الأنباء الإيجابية نجح الايثريوم فى العودة مرة أخرى إلى الترتيب الثاني لأكبر العملات الرقمية من حيت القيمة السوقية فى العالم ، مع عودة العملة الرقمية الربيل إلى الترتيب الثالث.