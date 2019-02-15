شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم صعود أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وبدعم صعود أسعار النحاس فى السوق العالمية ،ويكبح المكاسب ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.70$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.60$،وسجلت الأعلى عند 15.71$ ، والأدنى عند 15.55$.

حققت أسعار الفضة يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 15.48$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، وبدعم توقف صعود الدولار الأمريكي.

قفزت أسعار النحاس يوم الجمعة بأكثر من 1.3% ، لتقود صعود ارتفاع معظم المعادن الصناعية ، تفاؤلا بقرب توصل الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم " لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليرتفع مجددا قرب أعلى مستوى فى شهرين عند 97.10 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وهو ما يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المسعرة بالدولار الأمريكي.