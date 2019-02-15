- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم صعود أسعار النحاس والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، وبدعم صعود أسعار النحاس فى السوق العالمية ،ويكبح المكاسب ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات.
ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.6% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.70$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.60$،وسجلت الأعلى عند 15.71$ ، والأدنى عند 15.55$.
حققت أسعار الفضة يوم الخميس ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال أربعة أيام ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 15.48$ المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، وبدعم توقف صعود الدولار الأمريكي.
قفزت أسعار النحاس يوم الجمعة بأكثر من 1.3% ، لتقود صعود ارتفاع معظم المعادن الصناعية ، تفاؤلا بقرب توصل الصين "أكبر مستهلك للمعادن فى العالم " لاتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليرتفع مجددا قرب أعلى مستوى فى شهرين عند 97.10 نقطة ، عاكسا استمرار الأداء القوي للعملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ،وهو ما يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المسعرة بالدولار الأمريكي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة ترتفع لليوم الثاني على التوالي بدعم صعود أسعار النحاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.