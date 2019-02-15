شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي دون حاجز 0.7000، وبما أن السعر دون المقاومة المحورية 0.7135، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار استهداف مستوى 0.7000 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7000 والمقاومة 0.7150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط