شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً للمقاومة المحورية 15.62 الآن، يرافقه اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء، بانتظار المساهمة بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستويات 15.62 و15.75، في حين يتواجد هدفنا التالي عند 15.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.40 والمقاومة 15.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط