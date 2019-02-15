شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب قرب مستوى 1316.65 ولا يزال دونه، بينما يتحرك مؤشر ستوكاستيك داخل مناطق التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 لتأكيد التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1286.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1325.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط