شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا صدرت حوالى 7 آلاف طن من النفط المكرر لكوريا الشمالية فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدرت روسيا ما يقرب من 7 آلاف طن من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية فى ديسمبر، وهو أكبر كمية شهرية يتم شحنها إلى كوريا الشمالية منذ قيام الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالإبلاغ عن البيانات ذات الصلة، وفقا لما ذكره موقع الأمم المتحدة اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن روسيا شحنت 6,983 طنا من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية فى ديسمبر، وفقا لتقرير مقدم إلى لجنة الأمم المتحدة التى تتعامل مع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.



ويمثل هذا أكبر حجم شهرى منذ أن طلبت الأمم المتحدة من الدول الأعضاء الإبلاغ عن توريد أو بيع أو نقل جميع المنتجات البترولية المكررة إلى كوريا الشمالية فى عام 2017

.

وشحنت الصين 1,511 طن من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية فى ديسمبر..وقامت روسيا والصين بشحن ما مجموعه 48,441 طن من النفط المكرر إلى كوريا الشمالية فى العام الماضي.



يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة رقم 2397 يضع حدا أقصى للكمية السنوية من النفط المكرر التى يمكن تصديرها إلى كوريا الشمالية، بـ 500 ألف برميل، أى ما يعادل حوالى 60 - 65 ألف طن.