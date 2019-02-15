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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يهدد الاستقرار الايجابي – تحليل -15-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
تجاوب سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تقديمه لضغط سلبي جديد على دعم القناة الصاعدة المستقر عند 2.7600, ما لم يقدم السعر أي إغلاق سلبي دون هذا الدعم فإن الترجيح الصاعد سيبقى قائم ولننتظر اندفاعه نحو 2.8400 خلال الفترة القريبة.
أما في حال تأكيد السعر لكسر الدعم الحالي, فإن ذلك سيلغي النظرة الصاعدة وليبدأ بتشكيل تداولات سلبية قوية قد تدفع به للوصول نحو 2.7100 و 2.6400 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7600 و 2.8400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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