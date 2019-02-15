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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول الصمود فوق الدعم– تحليل - 15-2-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
بالرغم من تعرض سعر البلاتين مؤخرا لضغوط سلبية متكررة إلا أن ثباته فوق الدعم الأولي المتمركز عند 775.00 يدعم استعداده لتقديم تداولات صاعدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, ففي حال تجميعه للعزم الإيجابي نتوقع اندفاعه نحو الحاجز المستقر عند 825.00 والذي بتجاوزه ستمتد التداولات نحو 870.00 خلال الفترة القادمة.
نكرر التنويه إلى أن هبوط السعر دون الدعم الحالي وتقديمه لإغلاق سلبي فإن ذلك سيعزز سيطرة الميل الهابط لنتوقع تكبده للعديد من الخسائر بوصوله نحو 748.00 و 700.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 775.00 و 810.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الأولي
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