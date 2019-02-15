شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يضغط على الدعم الأولي- تحليل - 15-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيل هجوم سلبي جديد لنلاحظ تقديمه لضغط سلبي على الدعم المستقر عند 124.20, نذكر بأن تمركز السعر ضمن محاور القناة الهابطة يزيد من فرص اكتساب العزم السلبي لنتوقع بكسر الدعم الحالي استهداف مستويات سلبية جديدة قد تبدأ من 123.50 و 122.90. كذلك نلاحظ تسلل مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 ليدعم بدوره الترجيح السلبي وليزيد من فرص اكتساب السعر للعزم السلبي والمطلوب لتحقيق الأهداف المذكورة سابقا. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.00 و 123.50 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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