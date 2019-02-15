شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي استنادا على دعم حاجز 1,300$ للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، استنادا على حاجز 1,300$ للأونصة ، والذي يدعم الأسعار حاليا فى مواجهة قوة أداء الدولار الأمريكي ، وتباطؤ الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 08:40 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,315.05$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,312.54$،وسجلت أعلى مستوي 1,315.70$ ، وأدنى مستوي 1,311.41$.

حقق المعدن الأصفر بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى ثاني مكسب خلال ثلاثة أيام ، مع تمسك الأسعار بالتداول أعلى 1,300$ للأونصة ، وبدعم توقف صعود الدولار الأمريكي.

واصل المعدن الأصفر مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، انطلاقا من الحاجز النفسي عند 1,300$ ، والذي يدعم الأسعار حاليا فى مواجهة الضغوط السلبية المتزايدة ، خاصة قوة أداء الدولار الأمريكي ، وتباطؤ الطلب الاستثماري على المعدن كملاذ آمن.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، ليحاول من جديد بلوغ أعلى مستوى فى شهرين عند 97.10 نقطة المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، عاكسا تمسك العملة الأمريكية بالأداء القوي أمام سلة من العملات ، وهو ما يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

دعم هذا الأداء القوي للعملة الأمريكية بالفترة الأخيرة تركيز المستثمرين على شراء الدولار كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، وبدعم ارتفاع شهية المخاطرة فى الأسواق خاصة مع اقتراب الولايات المتحدة والصين من الإعلان عن اتفاق تجاري شامل.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ليستمر الإجمالي عند 796.85 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 8 كانون الثاني/يناير الماضي.