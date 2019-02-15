شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع للمرة الأولى فى 5 أيام مرتدا من أدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة للمرة الأولى فى خمسة أيام ، لترتد من أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع تقييم المستثمرين للتطورات الجديدة فى سوق التشفير ، خاصة بعد إعلان هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة التركيز على مراقبة العملات الرقمية خلال هذا العام.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 09:10بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول3,577$ بارتفاع قدره 17$ بحوالي 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 3,560$،وسجلت أعلى مستوي عند 3,586$ ، و أدنى سعر عند 3,557$.

انخفضت أسعار البتكوين يوم الخميس بنسبة 0.4% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أسبوع عند 3,531$ لكل وحدة بتكوين ،وسط أحجام تعاملات محدودة فى السوق الرقمية وضعف مستويات الطلب.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بنحو واحد مليار$ إلى إجمالي 121 مليار$ ، مع انتعاش أسعار معظم العملات الكبرى.

قالت هيئة تداول السلع الآجلة فى الولايات المتحدة CFTCعبر موقعها الإلكتروني إنها ستركز على مراقبة سوق العملات الرقمية خلال 2019.

وستختص شعبة مراقبة السوق DMO بالمسؤولية عن هذا الأمر ، حيث تقوم الشعبة فى العادة بالإشراف على امتثال العقود الآجلة الخاضعة للوائح مع متطلبات CFTC و التشريعات المعمول بها.

من ناحية أخرى ، أعلن بنك الاستثمار العالمي "جي بي مورغان" JPM يوم الخميس عن إطلاق عملته الرقمية الخاصة تحت أسم " JPM Coin" بهدف زيادة كفاءة عمليات التسوية.

سوف تركز JPM Coin فى البداية على العمليات الدولية من قبل الشركات الكبرى ، الأمر الذي من المتوقع أن يساعد على تسريع المعاملات التي تستغرق يوم أو أكثر باستخدام خيارات موجودة مثل SWIFT.