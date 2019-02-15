الان تتابع «السعودية» تدشن وجهات 2019 الجديدة بتسيير رحلات مباشرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

تدشن الخطوط السعودية في الخامس من شهر يونيو المقبل وجهاتها الدولية الجديدة خلال عام 2019 بتسيير رحلات مباشرة إلى العاصمة اليونانية أثينا.

ويأتي ذلك في إطار توسيع الناقل الوطني لعملياته التشغيلية على القطاع الدولي الذي حقق خلال العام الماضي قفزة كبيرة بنسبة (11%) مقارنة بالعام السابق في ظل ما يشهده القطاع من توسع غير مسبوق في عدد الوجهات الجديدة وزيادة السعة المقعدية إلى الوجهات التي تشهد حركة نشطة في السفر .

إعادة تشغيل الرحلات المباشرة إلى أثينا سيتم انطلاقاً من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبواقع أربع رحلات أسبوعياً في الاتجاه الواحد أيام الأحد الاثنين والأربعاء والجمعة.

حيث تغادر الرحلة مطار الملك خالد الدولي بالرياض الساعة (09:35) صباحا بالتوقيت المحلي وتستغرق الرحلة أربع ساعات لتصل إلى أثينا الساعة (13:35) وتغادر رحلة العودة الساعة (15:15) عصرا وتصل إلى الرياض الساعة (19:10) مساء، وسيتم تشغيل الرحلات بطائرات حديثة من طراز ايرباص (A320) على أن يتم في وقت لاحق من العام الجاري تشغيل رحلات مباشرة انطلاقاً من جدة .

تشغيل “السعودية” للرحلات المباشرة والمنتظمة إلى أثينا سوف يتزامن مع عيد الفطر المبارك وبداية إجازة الصيف لهذا العام وقد تم فتح الرحلات للحجز في وقت مبكر لتمكين الضيوف من اختيار المواعيد الملائمة وتأكيد حجوزاتهم قبل موعد السفر بوقت مناسب.

وأوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن تشغيل الرحلات المباشرة إلى أثينا يأتي في سياق الاستثمار الأمثل للأسطول الذي يشهد أكبر برنامج لتحديثه وتنميته في تاريخ المؤسسة، وفي إطار التوسع في التشغيل الدولي الذي يمثل هدفا استراتيجيا من أهداف الخطوط السعودية في هذا المرحلة.

منوها أن الناقل الوطني حقق خلال عام 2018م أرقاما قياسية جديدة وأداءً مميزا على شبكة الرحلات الدولية المتنامية حيث تم نقل أكثر من (34) مليون ضيف، منهم ما يزيد على (17) مليونا على شبكة الرحلات الدولية وبما يزيد على ضيوف القطاع الداخلي لأول مرة في تاريخ الخطوط السعودية، وأضاف :

“هذه الأرقام تعكس توجه الناقل الوطني للتوسع في التشغيل الدولي وتعزيز مكانته بين شركات الطيران العالمية وزيادة حصته في سوق النقل الدولي وتم خلال السنوات الثلاث الماضي تدشين رحلات مباشرة ومنتظمة إلى (16) وجهة دولية منها بغداد وأربيل والمالديف وميونخ ومورشيوس وفيينا وأنقرة والجزائر، وبعض الوجهات الأخرى إضافة إلى عدة وجهات موسمية”.

وأكد الجاسر أن التشغيل إلى أثينا سوف يخدم شرائح متعددة من ضيوف “السعودية” سواء رجال الأعمال أو السياح والمعتمرين، مع توفير الخيارات المناسبة للضيوف العابرين سواء إلى الوجهات الداخلية أو الوجهات الدولية الأخرى التي تصل إليها رحلات “السعودية” وأعضاء تحالف “سكاي تيم” الدولي.