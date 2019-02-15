شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في سبعة أسابيع أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 27 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:05 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 110.36 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.48 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.26، بينما حقق الأعلى له عند 110.55.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متوافقة بذلك مع التوقعات، ومقابل تراجع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما أوضحت القراءة النهائية السنوية للمؤشر استقرار التراجع عند 1.9% وأظهرت قراءة معدل استغلال الطاقة تراجع 1.9% مقابل ارتفاع 1.0%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 7.1 مقابل 3.9 في كانون الثاني/يناير الماضي.

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 78.8% مقابل 78.7%، وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 93.3 مقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير.