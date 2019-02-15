شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الداش كوين يواجه ضغط سلبي – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الداش كوين بسلبية يوم أمس ليكسر مستوى 79.65 ويقترب من الدعم المحوري 74.12، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية الآن تدعم فرص الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، ويحتاج السعر لاختراق 79.65 لتأكيد الاندفاع نحو 85.20 كهدف تالي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 74.12 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 80.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد