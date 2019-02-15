شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم ينتظر الاختراق – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الإيثريوم مزيد من التذبذب حول خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب، ولا زلنا بانتظار اختراق مستوى 127.00 لتأكيد الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 137.24 ثم 154.00.

مؤشر ستوكاستيك يظهر إشارات إيجابية الآن، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم للسعر من الأسفل، وبالتالي، فإن الفرص متاحة لاستئناف الموجة الصاعدة المتوقعة للفترة القادمة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 116.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 116.00 والمقاومة 137.24

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد