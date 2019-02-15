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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستمر بالارتفاع – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل سعر عقود خام برنت تقديم التداولات الإيجابية ليبدأ باختبار حاجز 65.00، ليبقى التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب فعالاً، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي ننتظر أن تحمل السعر لتحقيق أهدافنا المنتظرة عند 68.00 ثم 72.65.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 63.95 والأهم فوق 63.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 63.10 والمقاومة 67.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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