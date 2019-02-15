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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يفقد العزم – تحليل - 15-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته دون مستوى 1316.65 بعد الارتفاع الذي شهده في الجلسات الماضية، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدخل مناطق التشبع في الشراء الآن، مما يدعم فرص الارتداد هبوطاً لاستئناف الاتجاه الهابط على المدى اللحظي، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1286.70.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 1316.65 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 1345.00 وتمتد إلى 1365.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1286.00 والمقاومة 1325.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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