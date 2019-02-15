شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رحلة معدل البطالة من 12% لـ8.9%.. ومؤشرات العمل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل معدل البطالة تراجعًا خلال الربع الرابع من العام الماضى (الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2018)، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الثالث من 2018"، أو مقارنة بالربع المماثل من 2017.

تراجع معدل البطالة فى الربع الرابع من العام الماضى 8.9%، بانخفاض 1.1% عن الربع السابق له مباشرة، الذى سجل خلاله 10%.

فى حين انخفض المعدل بمقدار 2.4% عن الربع المماثل من عام 2017، والذى كان قد وصل خلاله إلى 11.3%.

ووفقًا لبيانات بحث القوى العاملة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حقق معدل البطالة تراجعات متتالية منذ بداية عام 2017.

واصل معدل البطالة، تراجعه على مستوى عام 2018 أيضًا، باستثناء الربع الثالث منه، الذى ارتفع خلاله ارتفاعًا طفيفًا.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ينشر ”الخليج 365” التطور فى تراجع معدل البطالة بين عامى 2017 و 2018.

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-سجل معدل البطالة فى الربع الأول من 2017 نسبة 12%.

واصل تراجعه خلال الربع الثالث من 2017 مسجلاً 11.9%

- تراجع خلال الربع الثانى لعام 2017 إلى 11.98%. -- انخفض معدل البطالة فى الربع الرابع والأخير من عام 2017 مسجلاً 11.3%.

-فى الربع الأول من عام 2018، واصل معدل البطالة التراجع أيضًا، مسجلاً 10.6%.

- وانخفض خلال الربع الثانى من ذات العام إلى 9.9%.

-وفى الربع الثالث من 2018، سجل معدل البطالة 10%.

-وانخفض إلى 8.9% خلال الربع الرابع والأخير من العام الماضى.

ويوضح الإنفوجراف التالى، مؤشرات مهمة حول أعداد نسب البطالة سواء على المستوى الإجمالى، أو على مستوى الذكور والإناث، وذلك بحسب بيانات جهاز الإحصاء.



تطور معدل البطالة خلال عام 2017