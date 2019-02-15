شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على لقاء الرئيس الصيني مع الوفد الأمريكي في بكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال فعليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

في تمام الساعة 04:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 نيسان/أبريل القادم 0.01% لتتداول حالياً عند 1,315.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,315.50$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 97.07 مقارنة بالافتتاحية عند 97.06.

هذا وقد تابعنا هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت تباطؤ نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تباطؤ النمو إلى 1.7% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي والتوقعات عند 1.9%، وأظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة، دون التوقعات عند 0.3%.

بخلاف ذلك، تتوجه أنظار المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه اللقاء المرتقب للوفد الأمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتايزر مع الرئيس الصيني جينبينج عقب لقائهم بالأمس مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، ومن المرتقب أن يضع الوفد الأمريكي مع الرئيس الصيني الخطوط العريضة للقمة المرتقبة له مع نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من الشهر القادم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.0% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد توضح اتساعاً إلى ما قيمته 7.1 مقابل 3.9 في كانون الثاني/يناير الماضي.

Advertisements

وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في كانون الأول/ديسمبر، بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة والتي قد توضح تسارع وتيرة النمو إلى 78.8% مقابل 78.7%، وصولاً إلى صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 93.3 مقابل 91.2 في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعلن وزارة الاقتصاد الروسية عن كون إنتاج روسيا من الذهب ارتفع خلال العام الماضي 2018 إلى 314.42 طن مقابل 306.9 طن في العام السابق 2017، ويأتي ذلك عقب أقل من شهر من تطرق إحصائيات مجلس الذهب العالمي في نهاية الشهر الماضي لكون روسيا كانت من أكثر الدول شراءً للذهب في 2018 ضمن سعيها للحد من الاعتماد على الدولار الأمريكي بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وأفادت إحصائيات مجلس الذهب العالمي آنذاك بأن مشتريات المصارف المركزية العالمية من الذهب ارتفعت خلال عام 2018 لأعلى مستوى لهم منذ عام 1967، حيث ارتفعت مشترياتهم إلى 651.5 طن متري بزيادة 74% عن ما كانت عليه في عام 2017 حينما بلغت 375 طن متري مع اتساع إقبال العديد من الدول على شراء المعدن الأصفر على رأسهم روسيا بواقع 274 طن متري والتي تفوقت على الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وتلهم كل من بولندا وكازاخستان.

وأفاد المجلس أن نسب الاستهلاك العالمي من الذهب ارتفعت خلال العام الماضي إلى 4,345.1 طن متري مقابل 4,159.9 طن متري في 2017، كما ارتفعت استثمارات التجزئة في السبائك والعملات الذهبية 4% إلى 1,090.2 طن متري بدعم زيادة الطلب الإيراني بواقع 222% إلى 62 طن متري، بينما استقر الطلب على المجوهرات قرابة 2,200 طن متري مع تعويض زيادة الاستهلاك في كل من الصين، الولايات المتحدة وروسيا لانخفاض الطلب من الشرق الأوسط والهند.

وفي المقابل انخفض الطلب من المؤسسات المالية بواقع 67% عن ما كانت عليه في 2017، وذلك حينما ارتفع المعروض العالمي من الذهب 1% إلى إجمالي 4,490.2 طن متري في 2018، ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار الذهب حققت الشهر الماضي رابع مكاسب شهرية لها على التوالي موضحة أطول مسيرات مكاسب شهرية لها منذ أواخر عام 2010 وذلك بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.