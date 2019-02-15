شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع في مجملها سلبية موضحة تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تنامي القلق حيال وتيرة نمو الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم وبالأخص عقب أظهر بيانات مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أكبر تراجع على المستوى الشهر خلال الشهر الماضي منذ أيلول/سبتمبر من عام 2009.

الأمر الذي طغى في نهاية المطاف على حالة التفاؤل التي سيطرت على المستثمرين مؤخراً في ظلال تقدم المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ضمن فعليات الجولة الثالثة من المحادثات بين أكبر اقتصاديين في العالم في بكين، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر في إمكانية مد المهلة التجارية القائمة بين واشنطون وبكين لنحو شهرين آخرين إلى مطلع آيار/مايو المقبل.

ويذكر أن كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج اتفقوا على هامش قمة العشرين في نهاية العام الماضي على هدنه للتصعيد التجاري بين البلدين والدخول في مفاوضات لثلاثة أشهر تنقضي بمطلع الشهر القادم، وذلك تجنباً لاندلاع حرب تجارية بينهم مع الزيادة المقررة للتعريفات الجمركية على سلع صينية تقدر قيمتها بنحو 200$ مليار إلى 25% وسلع أمريكية تقدر قيمتها 110$ مليار إلى نفس النسبة.

ولا تزال الأنظار على العاصمة الصينية بكين لمتابعة اللقاء المرتقب للوفد الأمريكي برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتايزر مع الرئيس الصيني جينبينج عقب لقائهم بالأمس مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو الذي كان في زيارة محادثات تجارية مؤخراُ في واشنطون، ومن المرتقب أن يضع الوفد مع الرئيس الصيني الخطوط العريضة للقمة المرتقبة له مع نظيره ترامب في وقت لاحق من الشهر القادم.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.92% ليخسر 14.65 نقطة ويصل إلى المستوى 1,575.16، كما تراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 1.20% ليخسر هو الأخر 253.44 نقطة ويصل إلى المستوى 20,886.27.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً هي الأخر، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.92% ليخسر 31.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,370.89، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.10% ليخسر هو الأخر 18.70 نقطة ويصل إلى المستوى 2,701.00.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 1.53% ليخسر 433.89 نقطة ويصل إلى المستوى 27,998.16، كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.47% ليخسر هو الأخر 32.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,193.05.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.37% ليخسر 34.79 نقطة ويصل إلى المستوى 9,250.13، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.06% ليربح 3.72 نقطة ويصل إلى المستوى 6,063.10.