السماح لغير المتزوجة بشراء العقار الممول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري على عدد من القرارات، منها الموافقة على تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.
واعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية العقاري خلال اجتماعه برئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل، تحديث استراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن.
واطلع على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018 حتى الآن، البالغ عددهم 62,841 مستفيدا.
وتابع المجلس سير مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، بعد إطلاقها في نوفمبر 2018 وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، حيث تجاوز عدد المستفيدين الـ 10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري.
قرارات وافق عليها مجلس إدارة الصندوق
- تمكين المرأة من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة.
- نقل الرهن من عقار لآخر، داخل المدينة محل القرض، أو خارجها مع بقاء قيمة القرض.
- نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء، لمن ثبتت لديه ظروف صحية تمنعه عن اكماله.
- نقل طلبات قروض صدرت لأصحابها موافقة، ويرغبون بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق.
- تحويل طلب قرض ما زال على قائمة الانتظار من «اسم الشهيد أو المتوفى» إلى أحد الورثة أو أقربائه من الدرجة الأولى.
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