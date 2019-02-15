شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية العقارية» يقر القروض للمرأة ونقل الرهن لعقار آخر والان نبدء بالتفاصيل

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في اجتماعه الأول للعام 2019، برئاسة وزير الإسكان رئيس مجلس الإدارة ماجد الحقيل، على «تمكين المرأة السعودية من شراء العقار الممول بقرض من الصندوق» وحلولها محل المقترض الأصلي، دون اشتراط كونها معيلة لأسرتها أو متزوجة، ويأتي ذلك بهدف دعم المرأة السعودية وتمكينها من تملك مسكن باسمها، كما أنه يعزز من توجهات برنامج «الإسكان» في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% بنهاية 2020 وإلى 70% بحلول 2030.

كما وافق على «نقل الرهن من عقار لآخر»، سواءً داخل المدينة محل القرض، أو خارجها مع بقاء قيمة القرض، والموافقة أيضا على نقل الرهن من عقار لم يكتمل إنشاؤه ولم تستكمل دفعاته إلى عقار مكتمل الإنشاء وجاهز للسكن لمن ثبت لديه ظروف صحية تمنعه عن استكمال البناء. واعتمد المجلس تحديث إستراتيجية الصندوق القادمة الهادفة للإسراع في تمكين المواطنين من تملك المساكن، كما اطلع على تحديث لإحصائية بعدد المستفيدين من برنامج القرض العقاري منذ بداية عام 2018م حتى الآن البالغ عددهم 62,841 مستفيداً.

وتابع المجلس سير مبادرة «القروض السكنية المدعومة للعسكريين في الخدمة»، بعد إطلاقها في شهر نوفمبر 2018م وما تحقق من خطوات إيجابية في هذه المبادرة، حيث تجاوز عدد المستفيدين الـ 10 آلاف من العسكريين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. ووافق أيضا على «نقل طلبات القروض التي صدرت لأصحابها موافقة» ويرغبون بالتنازل عنها لأحد أقاربهم شريطة أن تنطبق شروط الصندوق عليهم، كما تمت الموافقة على قرار تحويل طلب القرض الذي ما زال على قائمة الانتظار من «اسم الشهيد أو المتوفى» إلى أحد الورثة أو أحد أقربائه من الدرجة الأولى.