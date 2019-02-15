شكرا لقرائتكم خبر عن جولة مفاوضات صينية أمريكية جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى نائب رئيس وزراء الصين «ليو هي» في العاصمة بكين أمس الخميس، مع وفد رسمي أمريكي رفيع المستوى في محاولة لتجنب أي تصعيد في الحرب التجارية بين البلدين، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل زيادة الرسوم المفروضة على واردات السلع الصينية في السوق الأمريكية.

والتقى ليو مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشن، بعد محادثات بين البلدين على مستوى أقل في وقت سابق الأسبوع الحالي، وتتناثر معلومات غير مؤكدة تفيد أن الرئيس شي جين بينج سيستقبل الوفد الأمريكي اليوم، حيث من المقرر أن يدعو ليو، الضيوف الأمريكيين إلى «مأدبة» في مقهى كبير في بكين، كبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة.

وقبيل مغادرته الفندق متوجهاً إلى مكان الاجتماع أعلن مونشن للصحفيين، أنه ينتظر «بفارغ الصبر» إجراء هذه المباحثات مع المسؤولين الصينيين.

ويأمل الجانبان، الأمريكي والصيني، في التوصل إلى تسوية لخلافاتهما التجارية خلال الجولة الحالية من المحادثات التي تستمر يومين، وذلك لتجنب تصعيد المواجهة التجارية بعد انتهاء المهلة في أول مارس/‏‏آذار المقبل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدث مساء الأربعاء بنبرة إيجابية بشأن محادثات التجارة الجارية مع الصين، قائلاً للصحفيين: إن واشنطن أرسلت «وفداً نابغاً» من المفاوضين إلى بكين هذا الأسبوع وإن المفاوضات تسير قدماً على نحو جيد جداً.

ويقترب أكبر اقتصادين في العالم من نهاية هدنة مدتها 90 يوماً، أعلناها في حربهما التجارية حتى يمكنهما التفاوض على اتفاقية. وإذا لم يتمكن البلدان من الوصول إلى اتفاق بحلول أول مارس/‏‏ آذار، عندئذ من المنتظر أن تزيد الولايات المتحدة رسومها الجمركية على بضائع صينية، وهو ما قد يثير رداً مماثلاً من العملاق الآسيوي.

كانت الولايات المتحدة فرضت منذ يوليو/‏‏تموز الماضي، رسوماً بنسبة 25% على كمية قيمتها 50 مليار دولار من السلع التي تستوردها من الصين، ورسوماً بنسبة 10% على واردات صينية للسوق الأمريكية بقيمة 200 مليار دولار.

وهدد الرئيس ترامب بزيادة الرسوم المفروضة بنسبة 10% إلى 25%، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.

في الوقت نفسه، أشارت البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً في الصين، إلى أن الحرب التجارية بدأت تؤثر في حركة التجارة.

وتراجعت واردات البلاد من الولايات المتحدة في يناير الماضي، بنسبة 41.2% بحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الصادرة أمس الخميس.

كما تراجع حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة، خلال الشهر الماضي ككل بنسبة 13.9% سنوياً إلى 45.7 مليار دولار.

من ناحية أخرى، يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تمديد المهلة التي حددها لرفع الرسوم على واردات من الصين، لمدة 60 يوماً إضافية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة لم تكشف عنها.

وقال ترامب إنه منفتح على تمديد المهلة المقررة في أول مارس/‏‏آذار، لزيادة الرسوم على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، إذا لم يتوصل الجانبان لاتفاق.

وتريد واشنطن التي تشكو من الفائض التجاري الضخم الذي تحققه الصين من مبادلاتهما التجارية الثنائية، أن تضع بكين أيضاً حدّاً لممارسات يراها الأمريكيون غير منصفة، ومنها سرقة التكنولوجيا الأمريكية والملكية الفكرية، ورفع معوقات تعترض عمل الشركات الأجنبية في السوق المحلي الصيني.

وأكد دونالد ترامب الأسبوع الماضي، أنه لا ينوي مقابلة نظيره الصيني قبل نهاية المهلة التي حددتها واشنطن للصين في الأول من مارس/‏‏آذار. (وكالات)