شكرا لقرائتكم خبر عن 55.3 مليون دولار خسائر «أريج» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المجموعة العربية للتأمين «أريج» عن تسجيل خسارة موحدة عائدة للمساهمين بنحو 55.3 مليون دولار لعام 2018، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 7.2 مليون دولار في 2017.

ترجع النتيجة السلبية إلى خسائر فنية بلغت 28.3 مليون دولار في 2018.

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