شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مؤسسات تنضم لسامسونج باي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت سامسونج الخليج للإلكترونيات عن توسيع مزايا خدمة Samsung Pay للدفع بدون تماس في الإمارات، وذلك من خلال التعاون مع بنك أبوظبي التجاري (بطاقات الخصم) وبنك دبي الإسلامي ودار التمويل وبطاقات نجم من مؤسسة ماجد الفطيم للتمويل وبنك نور، لتمكين العملاء من الوصول إلى حلول الدفع الرقمي والمحفظة الرقمية عبر التطبيق الذكي. وتعتبر الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط التي يتم فيها إطلاق الخدمة، وال14 على مستوى العالم.

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