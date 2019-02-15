«كريم» تطلق برنامج تأمين ضد الحوادث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث شركة «كريم» عن وسائل جديدة للتقدم على منافستها «أوبر» في الشرق الأوسط، حيث أطلقت برنامج تأمين ضد الحوادث للركاب والسائقين في بعض المناطق، وتعتزم توسيع هذه الخدمة، لتشمل جميع الشرق الأوسط، حسب قول إبراهيم المناع ، المدير العام للأسواق الناشئة في الشركة.

ووقعت الشركة عقداً مع وسيط التأمين العالمي «برايس فوربس» والذي من شأنه أن يغطي النفقات المتعلقة بالوفيات أو الإصابات الناجمة عن الحوادث بقيمة تصل إلى 20 ألف دولار.

وتعتزم «كريم» إطلاق برنامج التأمين الخاص بها في كل مكان تعمل فيه «في أقرب وقت ممكن»، بحسب ما أفاد موقعها الإلكتروني، وتعمل الشركة حالياً في أكثر من 100 مدينة في 14 دولة.

وقال المناع إن الشركة تركز على منطقتها، ولا توجد خطط للاندماج مع أي شركة أخرى. (بلومبيرج)