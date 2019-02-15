«قرار مؤلم» يطوي صفحة «إيرباص 380»

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أخيراً، وبعد طول انتظار، جاء إعلان «إيرباص» رسمياً عزمها وقف إنتاج طائراتها العملاقة طراز «إيه 380» بحلول عام 2021. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إيرباص» توم أندرز: «نتيجة لهذا القرار (تعديل طلبيات الإمارات) فإنه لا يوجد أسس لاستدامة برنامج إيه 380 لعدم وجود العديد من الطلبيات المتراكمة بالرغم من الجهود الجماعية التي بذلتها فرق مبيعاتنا مع شركات الطيران الأخرى في السنوات الأخيرة».

وأضاف أندرز: استناداً إلى هذه المعطيات، ستتم آخر عمليات تسليم طائرات إيه 380 في عام 2021.. لم تكن إيه 380 إنجازاً هندسياً استثنائياً فحسب فالمسافرون من جميع أنحاء العالم يحبون الطيران على متن هذه الطائرة. إن هذا القرار مؤلم جداً بالنسبة لنا ولمحبي طائرة إيه 380 .

وقال في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج المالية للشركة لعام 2018: من المؤكد أن القرار مؤلم بعد كل ما بُذل من جهود، بعد كل الأموال، وبعد كل العرق.

وأضاف: في الأعمال يتعين علينا أن نتخذ قراراتنا بناء على الحقائق.

وتبدأ إيرباص بإجراء الاجتماعات مع شركائها في الأسابيع القليلة المقبلة بخصوص 3000 إلى 3500 وظيفة قد تتأثر خلال السنوات الثلاث المقبلة. مع العلم أن الخطة المستمرة لزيادة إنتاج إيه 320 والطلبية الجديدة من طيران الإمارات ستوفر عدداً كبيراً من فرص التنقل الداخلي ضمن منظومة إيرباص.

وفي حين أثر قرار وقف إنتاج «إيه 380» سلباً على النتائج المالية للشركة في 2018، مع تسجيل تراجع بقيمة 463 مليون يورو من الأرباح التشغيلية، فإنه مكنها من التخلي من برنامج لا مستقبل له والتركيز على طائرات المسافات الطويلة ذات السعة المتوسطة والتي يزداد الطلب عليها في سوق اليوم.

وكانت «طيران الإمارات» أول شركة طيران تتسلم الطائرة ذات الطابقين «أيه 380»، وقد خفضت طلبيتها من هذا الطراز من 162 طائرة إلى 123 طائرة معربة عن حزنها إزاء وقف إنتاج هذه الطائرة.

وأعلنت شركة الطيران الأسترالية «كانتاس إيروايز» الخميس الماضي إلغاء طلبية لشراء 8 طائرات «أيه 380» ذات الطابقين.

وقال أندرز : بوجود 7600 طائرة في سجل الطلبيات لدينا، نعتزم تسريع وتيرة الإنتاج، وتبلغ قيمة الطلبيات التي تلقتها المجموعة الأوروبية في 2018 ما مجموعه 55.5 مليار يورو، لتصل بذلك قيمة دفتر الطلبيات إلى 460 مليار يورو في ديسمبر الماضي.