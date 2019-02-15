شكرا لقرائتكم خبر عن الخرافي تفوز بعقد الصرف الصحي في جبل علي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت بلدية دبي عقد شبكة الصرف الصحي التي تربط منطقة جبل علي بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي في دبي لشركة الخرافي الكويتية. وذكرت «ميد» أن العقد الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار يشمل تركيب خطوط أنابيب الصرف الصحي ومضخات التصريف. وينفذ المشروع في إطار برنامج تطوير شبكة الصرف الصحي العامة في دبي التي تشمل إنشاء قنوات تصريف ضخمة شبيهة بتلك التي تنفذ في العاصمة.

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