مطار دبي الدولي يتزين بعلامته التجارية الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بدأت مطارات دبي تزيين مباني المطار الدولي بالعلامة التجارية الجديدة للمطار الذي يتربع على قائمة أضخم مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين للعام الخامس على التوالي.

وتم أمس إزاح الستار عن الشعار الجديد للمطار في المبنى 3 بحضور كل من بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وجمال الحاي نائب الرئيس وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة.

وستقوم الجهات المعنية في مطارات دبي خلال الفترة المقبلة، بحملة لنشر العلامة التجارية الجديدة في مختلف مباني المطار.

وأكد جمال الحاي أن الهوية الجديدة تسعى للارتقاء بتجربة المسافرين عبر مطارات دبي وتعزيز التواصل مع شركاء الخدمة للعمل بتناغم كامل لتقديم خدمة رائعة لعملائنا المشتركين مثل منافذ الجوازات والشرطة والجمارك وغيرها من المناطق.

وأضاف الحاي: «تعكس العلامة التجارية الجديدة القيم الفريدة لإمارة دبي، التي تتمثل بمستويات ضيافة لا تضاهى والعمل على إسعاد المسافرين».