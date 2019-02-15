«أبوظبي العالمي» يدرب 91 مواطناً على أحدث برامج التدقيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

وقعت «أكاديمية سوق أبوظبي العالمي» مذكرة تفاهم استراتيجية مع جهاز أبوظبي للمحاسبة «أداء»، وهيئة الموارد البشرية - أبوظبي «وشركة» كي بي إم جي» لتأهيل وتوظيف أكثر من 90 مواطناً بأحدث المهارات العالمية المتطورة في قطاع التدقيق والمحاسبة، تماشياً مع خطة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، لتوفير 10 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور أحمد الصايغ وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعضو مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، و حمد الحر السويدي رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة وفيجاي مالهوترا رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي إم جي».

وستقدم أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، برامج تدريبية مصممة خصيصاً لتطوير الكوادر المحلية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات الحالية والمستقبلية لسوق العمل في وظائف (الإدارة المالية، والتدقيق والمحاسبة). وتؤهل شركة «كي بي إم جي»91 مواطناً بالخبرات العملية اللازمة عبر التدريب العملي.

وقال أحمد الصايغ وزير الدولة ورئس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي في تصريحات صحفية على هامش توقيع مذكرة التفاهم أن توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه تأتي ضمن مبادرة غدا 21 الهادفة إلى توفير 10 آلاف وظيفة جديدة للمواطنين، وبهذه المذكرة نكون قد أطلقنا في سوق أبوظبي العالمي أول برنامج لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة في مجال التدقيق مع أول شركة في القطاع الخاص وهي شركة «كي بي إم جي» بهدف تدريب 91 مواطناً ومواطنة في مجال التدقيق مع ضمان العمل لهم. وأشار الصايغ إلى وجود نقص واضح في الكوادر المواطنة في مجال التدقيق، ونحن نطمح إلى تأهيل أكبر عدد من المواطنين لسد هذا النقص، وهذا الأمر يسير بنفس الاتجاه الذي تعمل من أجله حكومة أبوظبي في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وإيجاد فرص عمل لهم.

وقال حمد صياح المزروعي، مدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: إن توفير الفرص الملائمة للمواهب المحلية، يعد عاملاً أساسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، وتوفر أبوظبي العديد من فرص العمل للمواطنين في قطاع التدقيق والمحاسبة، ويسرنا أن نتعاون مع الهيئات المحلية والشركات المتخصصة، لتوفير نظم عمل متكاملة.

وبالتزامن مع إطلاق البرنامج سيتم توظيف 10 من المشاركين للعمل في شركة « كي بي إم جي»، وبالنسبة للمتدربين الباقين، سيتم توظيف ٥٠٪ منهم كحد أدنى لدى شركة«كي بي إم جي» بعد إكمالهم البرنامج بنجاح فيما سيتم السعي إلى تعيين باقي المشاركين في شركات أخرى في القطاع العام والخاص.

وقال عامر الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة: إن الإعلان عن التعاون المؤسسي الاستراتيجي المشترك بين الهيئة والجهات الثلاث المرموقة في مجال التدريب والعمل المالي، إنما جاء ترجمة للتوجيهات السامية لقيادتنا الرشيدة لتطوير ودعم ملف التوطين بشكل نوعي، ولدفع وتيرة التنمية قدماً في القطاع المالي والمصرفي بأبوظبي وبما يحقق مستهدفات برنامج المسرعات الحكومية «غداً 21» لخلق 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين وذلك تحت إشراف المجلس التنفيذي.