شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 % تراجع إيرادات «رينو».. وغصن يستعين ب «محامي البراءات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «رينو» تراجع أرباحها التشغيلية لتصل إلى 2.99مليون يورو (3.37مليون دولار) مقارنة ب 3.8مليون يورو عام 2017.

وقالت الشركة، في أول نتائج سنوية تصدرها منذ استقالة رئيسها ومديرها التنفيذي كارلوس غصن بعد احتجازه في اليابان، إن التراجع يرجع بصورة أساسية لتأثير الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين وبرنامج التقاعد المبكر في فرنسا.

وقد ارتفعت المبيعات بنسبة 3.2% العام الماضي لتصل إلى 3.9مليون وحدة، مع الأخذ في الاعتبار مبيعات طرازي «هواسونج» و«جينبي» الصينيين لأول مرة، وانخفضت الإيرادات بنسبة 2.3% لتصل إلى 47.42 مليون يورو.وتراجع صافي الأرباح ليصل إلى 3.45مليون يورو مقارنة ب 5.31مليون يورو عام 2017.

وقالت الشركة إنها تهدف لزيادة الإيرادات خلال عام 2019، والحفاظ على هامش تشغيلي بنحو 6%. وبلغ الهامش التشغيلي للشركة العام الماضي نحو 6.3%.

وقال تيري بولور الرئيس التنفيذي لشركة «رينو» الفرنسية لصناعة السيارات إن «رينو» و«نيسان» اليابانية تجريان حالياًَ مناقشات حول مستقبل الشراكة بينهما.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بولور القول إنه لا يستطيع تأكيد أو إنكار وجود خطط لدمج الشركتين.

وأوضح بولور أن بداية هذا العام شهدت تدهوراً للشركة، مشيراً إلى أن الوضع سوف يتحسن.

وأكد استمرار «رينو» في تطبيق خطتها التي وضعتها للفترة من 2022- 2017.

على جانب آخر، من المقرر أن يدافع محام ياباني بارز يعرف ب «ضامن البراءات»، عن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور، كارلوس غصن، الذي اتُهم بتزوير تقارير مالية وخيانة الثقة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو عن المحامي جونيتشيرو هيروناكا: «اتخذت قرار تسلم القضية بعد التشاور مع السيد غصن وعائلته».

يشار إلى أن هيروناكا نجح في حسم بعض الدعاوى البارزة بما في ذلك تبرئة النائب البارز إيشيرو أوزاوا، الذي اتهم بالتزوير من قبل هيئة تمويله السياسي.

ولا يزال غصن رهن الاحتجاز في طوكيو منذ اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر لاتهامه بإخفاء جزء من دخله عن السلطات الضريبية في اليابان.

وقد أعلنت شركة «رينو» في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي استقالة غصن من منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لها واختارت «سينار» الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الإطارات الفرنسية العملاقة «ميشلان» كرئيس لمجلس الإدارة و«تيري بولور» نائب «غصن» كرئيس تنفيذي.

(وكالات)