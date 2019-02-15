شكرا لقرائتكم خبر عن برنت يرتفع واتفاق أوبك يدر 15 مليار دولار على روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس الخميس إن هناك مخاطر على أسواق النفط العالمية من الأزمة السياسية في فنزويلا، لكن لا توجد مقترحات لتغيير اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي.

وقال نوفاك إن روسيا خفضت إنتاجها النفطي بموجب اتفاق أوبك والمنتجين غير الأعضاء بين 80 و90 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر/‏‏ تشرين الأول وهو المستوى الذي تتخذه موسكو مرجعاً لتخفيضاتها.

وأكد أن اقتصاد روسيا استفاد من اتفاق أوبك وغير الأعضاء على خفض إنتاج النفط العالمي.موضحاً أنه در إيرادات إضافية على روسيا بستة تريليونات روبل (15 مليار دولار) في العامين الأخيرين.

وأوضح نوفال أن تخمة المعروض النفطي العالمي كانت ستصبح كبيرة لولا الاتفاق.

وسجلت أسعار النفط أمس ارتفاعاً لليوم الثالث، مع تسجيل العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها للعام 2019، مدعومة بآمال قرب إنهاء نزاع الرسوم التجارية الصيني الأمريكي وبعد أن فاقت بيانات التجارة الصينية شاملة واردات الخام التوقعات.

وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت عند 63.68 دولار للبرميل بما يعادل0.11% عن الإغلاق السابق. وسجل برنت ذروة 2019 عند 64.43 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة وارتفعت عقود الخام الأمريكي 0.4% مقارنة مع أحدث تسوية إلى 54 دولار للبرميل.

وتعزز التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين عندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات تمضي على نحو «جيد جداً».

وقال تاماس فارجا من شركة بي.اف.ام أويل أسوشيتس «هذا الارتفاع الذي نراه على مدار اليومين أو الثلاثة أيام الماضية مبرر تماماً عندما تضع توقعات خفض إنتاج أوبك المتوقعة في معادلة الطلب العالمي على النفط والطلب».

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مثل روسيا وعمان على خفض إنتاج الخام بواقع 1.2 مليون برميل يومياً يأتي 800 ألف برميل يومياً من أوبك.

كما أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في صادرات الصين في يناير، بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في واردات النفط الخام قبل عطلة السنة القمرية الجديدة في أوائل فبراير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان مخزونات الخام الأمريكية انخفضت إلى ادنى مستوى لها منذ نوفمبر 2017 مع تراجع مصافي التكرير إلى ادنى مستوى منذ أكتوبر 2017 لمكافحة الهوامش، خاصة بالنسبة للبنزين.

وارتفعت مخزونات النفط الخام للأسبوع الرابع على التوالي، بمقدار 3.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 2.7 مليون برميل.

وصعدت مخزونات البنزين بمقدار 408 ألف برميل إلى مستوى قياسي بلغ 258.3 مليون برميل.